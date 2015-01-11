В Озерске появится еще одна прогулочная зона

Началось благоустройство пешеходной дорожки, ведущей от бульвара Луначарского до Октябрьской.

Для жителей ДОКа эта дорожка - одна из основных пешеходных артерий. Ее протяженность составляет более 400 метров. Дорожка связывает две крупные улицы и одновременно служит местом для прогулок мам с колясками. В ходе благоустройства прогулочную зону расширят и облагородят: здесь появятся урны, скамейки, новое освещение и исчезнут стихийные заросли кустарника.

- На объекте работают 2 подрядчика. Они сейчас начали первый этап благоустройства: один осуществляет снятие старого асфальтового покрытия, второй занимается заменой осветительных столбов. Растущие деревья вдоль дорожки убирать не будут, лишь подрежут немного ветви, проведут так называемое кронирование,- прокомментировал заместитель начальника УКСиБ Михаил Сопляков.

На объекте уже демонтировали старые световые опоры: их обесточили, полностью убрали и вывезли. Вместо них подрядчик установит новые столбы со светодиодными фонарями.

Напомним, ранее за благоустройство пешеходной дорожки по бульвару Луначарского выступили сами озерчане. Они выбрали эту территорию в рамках рейтингового голосования программы «Формирование комфортной городской среды».

- Важно поддерживать такие инициативы граждан, тем более, сегодня у нас есть широкие возможности сделать наш округ опрятнее, благороднее и комфортнее, - рассуждает депутат Собрания депутатов округа Андрей Лучников. - Я уверен, что эта обновлённая дорожка станет очень популярным местом в нашем микрорайоне: она очень выгодно расположена вдали от проезжей части, здесь не пыльно и тихо.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43200/