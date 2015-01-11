Изоляция из-за коронавируса не привела к улучшению экологии на Южном Урале

Режим изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции не привел к улучшению экологической обстановки в Челябинской области – это следует из отчета Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Национальный экологический рейтинг регионов по итогам весны 2020 года опубликован на сайте организации.

По итогам весны в первой десятке находятся: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотка, Магаданская область.

Десятка аутсайдеров: Якутия, Ханты-Мансийский округ, Оренбургская область, Московская область, Забайкальский край, Омская область, Красноярский край, Свердловская, Челябинская, Иркутская области.

По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, во всем мире, и в России также, весной 2020 года было отмечено улучшение экологической ситуации. «Режим изоляции привел к резкому сокращению выбросов автотранспорта, сократилось число работающих предприятий, люди рассредоточились и самоизолировались. (...) В середине мая в СМИ были информационные сообщения о том, что увеличилось число случаев загрязнения атмосферного воздуха в некоторых городах, но это свидетельствует совсем о другом. Залповые выбросы в атмосферу предприятий, которые раньше не "ловились", теперь контролируются новыми приборами и средствами дистанционного зондирования. Нацпроект "Экология" и программа "Чистый воздух" начали реально работать», – прокомментировал Нагибин.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов отметил, что Росприроднадзор РФ в середине мая сообщал, что в 7 из 12 городах, включенных в программу «Чистый воздух», зафиксировано снижение загрязнения воздуха, хотя режим работы системообразующих предприятий почти не изменился. «Мы внимательно проанализировали представленные материалы и пришли к выводам. Если в Липецке снижение загрязнения воздуха связано только с уменьшением выбросов автотранспорта, а в Братске – с концом отопительного сезона, то в городах Медногорск, Норильск и Череповец это произошло из-за реализации практических природоохранных мероприятий на системообразующих предприятиях. С противоположной стороны, в "отстающих" городах Красноярск, Новокузнецк, Челябинск, Омск, Нижний Тагил по информации Росприроднадзора РФ "период ограничительных мер не оказал существенного влияния на качество атмосферного воздуха"», – сказал он, добавив, что изученные факты, безусловно, негативно повлияли на экологический рейтинг последних регионов.

Хотя в целом по стране, по словам Пукалова, объемы загрязнения атмосферного воздуха сократились на 20-50% – в зависимости от региона.

Экологи отмечают, что нужно принципиальное решение президента и правительства РФ о финансовой поддержке мусороперерабатывающей отрасли. Кроме того, появился огромный объем отходов из одноразовых медицинских масок, респираторов, перчаток, защитных костюмов, бахил и так далее. Если с отходами медицинских учреждений хоть какая-то регламентация есть, то с миллионами одноразовых масок и перчаток в урнах и в мусорных контейнерах ясность не внесена, говорится в сообщении.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года: зимой, весной, летом и осенью. Рейтинг составляется на основании информационных материалов и сообщений, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.

https://dostup1.ru/society/Izolyatsiya-iz-za-koronavirusa-ne-privela-k-uluchsheniyu-ekologii-na-Yuzhnom-Urale_127126.html