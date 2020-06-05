Наступившая рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня России

Наступившая рабочая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня России.

Напомним, 12 июня в этом году выпадает на пятницу, поэтому продолжительность предпраздничного дня – четверг, 11-го – сокращается на один час, что предусмотрено Трудовым кодексом.

В Роструде добавили, что работа в праздничный день оплачивается в двойном размере.

Кроме того, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня.+

Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.

«Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», – уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что поскольку 24 июня является нерабочим, то 23-е предпраздничным не считается, его продолжительность на час не сокращается.

До конца года будет еще один праздничный день – День народного единства 4 ноября.

Также россияне не будут работать 1 июля – ранее Владимир Путин подписал указ о проведении в этот день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

https://dostup1.ru/society/Nastupivshaya-rabochaya-nedelya-budet-sokraschennoy-v-svyazi-s-prazdnovaniem-Dnya-Rossii_127162.html