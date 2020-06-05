О ситуации с COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 6 июня

Самый популярный ответ на вопрос: "Почему сегодня невозможно найти хорошее место" - карантин. Однако существуют разногласия по поводу того, только ли в этом причина или есть и другие?

На рынке труда в самые сложные экономические времена увеличивается количество соискателей, и скорее всего, что на одну новую вакансию может быть десять и больше человек. Но при этом работа есть и всегда будет. Существуют другие причины, по которым вы до сих пор дома: Подробнее