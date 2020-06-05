О ситуации с COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 6 июня

По состоянию на 16:00 6 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 4 новых случая. Пациенты находятся под медицинским наблюдением.
В настоящее время Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.
Всего с 13.03.2020г. по 06.06.2020г. Межрегиональным управлением № 71 выдано 920 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России находится 31 человек с COVID-19, 5 пациентов лечатся амбулаторно.
За весь период наблюдения выздоровел 21 человек.
1 пациент умер.
Под медицинским наблюдением находятся 226 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Снято с медицинского наблюдения с начала периода 898 человек.
По предписаниям Межрегионального управления № 71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах, где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России. Выполнено 2550 исследований.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России.