О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 7 июня

По состоянию на 16:00 7 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 61 случай заболевания COVID-19.
7 июня зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Пациенты находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время Межрегиональным управлением №71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.
Всего с 13.03.2020г. по 07.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 920 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 30 человек с COVID-19, 5 пациентов лечатся амбулаторно.
За весь период наблюдения выздоровело 25 человек.
1 пациент умер.
Под медицинским наблюдением находятся 191 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Снято с медицинского наблюдения с начала периода 940 человек.
По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2652 исследований.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России