Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает о местах массового отдыха на воде:
пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6;
пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха — ул. Парковая в районе дома № 1;
пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28;
пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7 запрещен к эксплуатации.
Режим работы пляжей:
среда-воскресенье с 11.00 до 19.00;
понедельник – вторник – выходные дни.
Начало работы городских пляжей и лодочной станции МБУ ПКиО отложено до особого распоряжения в связи с продолжающимся режимом ограничений, связанным с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
Просим Вас временно воздержаться от посещения пляжей. Берегите себя и своих близких.