Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.06.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 09 июня 2020 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 10 град. С
• атмосферное 748 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 92 %
• ветра нет м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано _ 2_ ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Иртяшская 14, Калинина 6, Семенова 6 с 9 до окончания
Гайдара 22 п.8,9 К.Маркса 2 п.5,6,10,11 Герцена 14, Заозерный 1, Октябрьская 26 п.6
с 9 до 12 часов
К.Маркса 4 п.3 с 13 до 16 часов
2. В сетях электро-снабжения Октябрьская 27, Монтажников 30 с 8.30 до 17 часов
Свердлова 40 с 9 до 12 часов
3. В сетях горячего водоснабжения Иртяшская 14, Калинина 6, Семенова 6, К.Маркса 24,26
Матросова 16,18,20,22
с 9 до окончания
Южная 1 с 9 до 11 часов
Гайдара 22 п.8,9 К.Маркса 2 п.5,6,10,11 Герцена 14, Заозерный 1, Ленина 74 п.3 – 6
с 9 до 12 часов
К.Маркса 32 п.2 с 9 до 14 часов
К.Маркса 10 п.1 с 10 до 12 часов
Южная 3 с 11 до 13 часов
Южная 5 с 13 до 15 часов
К.Маркса 4 п.3 с 13 до 16 часов
К.Маркса 10 п.2 с 14 до 16 часов
Уважаемые жители Озерского городского округа!
С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения в Челябинской области действует обязательный масочный режим.
Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования – на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.
Вниманию жителей округа!
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
9-10 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге местами сохраняется, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
С 01 мая 2020 года на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима:
Запрещается: - посещение гражданами лесов,
- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ.
Вниманию жителей округа!
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:
· с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;
· с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон.
Места для массового отдыха на водоемах:
· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;
· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;
· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;
· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».
Места опасные для купания:
· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;
· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;
· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;
· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 09 июня 2020 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 9-14°, в низинах до плюс 4°, днем плюс 29-34°, в горах 25-30°.
ОЯ: 9 июня в крайних южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).
3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195 обращений.