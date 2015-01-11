Жарко и ни капли дождя. Прогноз погоды в Челябинской области

В регионе установилась по-настоящему жаркая погода. После резких перепадов температуры в первых числах июня, ситуация выправилась.

Столбик термометра в дневное время теперь уверенно достигают +30 градусов.

Во вторник, 9 июня, температура воздуха в дневное время составит +28… +30°С, будет солнечно и без осадков.

В Челябинской области ожидается зной. Атлантический циклон оказывает влияние на наш регион. Не будет дождей вплоть до выходных, осадки ожидаются в пятницу, до этого садоводам придется поливать урожай вручную.

Согласно народным приметам, если дятел 9 июня сильно стучит клювом, то будет дождь, а духота в утреннее время сулила мокрое лето.

https://www.cheltv.ru/zharko-i-ni-kapli-dozhdya/