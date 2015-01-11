Горы дрожат. Серия землетрясений произошла на Южном Урале

В Челябинской области зафиксирована серия землетрясений. Ощутимые подземные толчки на Южном Урале бывают довольно редко.

Подземные толчки происходили на протяжении почти всей прошлой недели, большинство из них пришлось на юг региона.

Так, 2 июня, в поселке Агаповка, согласно интерактивным картам Казахстанского национального центра данных, было землетрясение магнитудой 2.6.

На следующие день также зарегистрированы подземные возмущения рядом с Магнитогорском, магнитудой 2.2.

4 июня были уже ощутимые толчки магнитудой 2.7. Такая сила землетрясения напоминает легкую тряску в автобусе, и ее можно почувствовать, однако она совершенно безопасна для людей.

В пятницу, 5 июня, заметно тряхнуло рядом с поселком Светлогорск, магнитуда была 2.8.

Несмотря на то, что формирование Уральских гор завершилось еще 200 миллионов лет назад, этот регион относится к зоне сейсмической активности, говорят ученые. Они прогнозируют, что подземные толчки будут продолжаться, магнитуда толчков может достигать 6.

Землетрясения с магнитудой до 3 бывают довольно часто, а выше 3 и до 6 – большая редкость, за последние 50 лет они происходили лишь несколько раз.

https://www.cheltv.ru/gory-drozhat/