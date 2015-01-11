В Озёрске установлены новые дорожные знаки

Внимание! На ул. Уральской, ул. Бажова и на Комсомольском проезде установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».

Уважаемые автовладельцы!

Для предотвращения нарушений правил дорожного движения Управление капитального строительства и благоустройства информирует о том, что для качественной уборки улично-дорожной сети Озерска (от грязи, пыли, мусора) на ул. Уральская, ул.Бажова, на Комсомольском проезде установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с временем действия и с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43242/