По инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова в Озерске стартовала эко-смена духовно-просветительской программы «Росток»

В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым, в Озерске начала работу летняя эко-смена на базе средней общеобразовательной школы № 30.

Участниками эко-смены, которая продлится до 30 июня, стали 80 школьников в возрасте от 12 до 14 лет. В ходе смены школьники будут в онлайн-формате изучать основы эковолонтерства при поддержке педагогов-наставников. Программа включает индивидуальные и командообразующие задания: разработку проекта по высадке деревьев, подготовку агитационного плаката в защиту окружающей среды, запись творческого видео, организацию экологических нововведений в своем доме, расчет собственного углеродного следа.

Во время смены для участников будут организованы лекции и уроки в онлайн-формате от гостей-экспертов на темы «Глобальные экологические проблемы человечества и пути их решения», «Экологические инициативы, меняющие мир», «Основы эковолонтерства» и «Биоэтика для школьников».

По итогам смены все участники получат памятные грамоты, а лидеры в трех номинациях — индивидуальных, командных и проектных — будут награждены дипломами, сертификатами и призами.

— Группа ЧТПЗ уделяет особое внимание реализации социально-благотворительных проектов в регионах присутствия компании, к которым относится духовно-просветительская программа «Росток», — отмечает руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова. — В условиях пандемии было принято решение провести летнюю школьную смену программы «Росток» в онлайн-формате. Смена посвящена экологии — экологическая грамотность и бережное отношение к природе сейчас становятся ключевыми факторами формирования зрелой, успешной, всесторонне развитой личности, находящейся в гармонии с собой и окружающим миром.

Благотворительная программа «Росток» реализуется Группой ЧТПЗ совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы и Администрацией Озерского городского округа с 2017 года. В 2019 году в рамках программы состоялись творческие конкурсы, фестиваль искусств «Дорога к храму», празднование Дня славянской письменности и культуры.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43241/