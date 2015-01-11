С 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по всей стране

Туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля 2020 года.

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Комментируя итоги совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященного развитию туризма, она напомнила, что с 1 июня стартовал первый этап выхода гостиничной и туристской отрасли из карантинных мер.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт, подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», – уточнила Догузова.

Руководитель Ростуризма обратила внимание на то, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.

Актуальная информация о том, как работает туристическая отрасль в том или ином регионе, отображается на портале Russia.Travel и оперативно меняется по мере поступления новых данных, напомнила Догузова.

https://dostup1.ru/society/S-1-iyulya-rossiyane-svobodno-smogut-puteshestvovat-po-vsey-strane_127229.html