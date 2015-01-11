О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 9 июня

о состоянию на 16:00 9 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19.

9 июня зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Пациенты находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении.

09.06.2020 у пациента, взятого под наблюдение 03.06.2020, диагноз COVID-19 изменен на хроническое неинфекционное заболевание.

В настоящее время Межрегиональным управлением №71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.

Всего с 13.03.2020г. по 09.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 986 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 30 человек с COVID-19, 5 пациентов лечатся амбулаторно, 1 пациенту в настоящее время проводится обследование.

За весь период наблюдения выздоровело 25 человек.

1 пациент умер.

Под медицинским наблюдением находятся 235 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 965 человек.

По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2712 исследований.

Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности до 14 июня включительно. Продолжает действовать масочный режим.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России

http://mru71.fmbaros.ru/