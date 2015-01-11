Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

наступает пора цветения тополей, а значит, появляется и тополиный пух.

Существует закономерность – чем жарче и ветренее погода, тем больше летает тополиного пуха.

«Летний снег» имеет свойство легко набиваться в щели различных строений, а также легко возгораться.

Скопления пуха особенно опасны около деревянных строений, гаражей, автостоянок, т.к. они могут стать «бикфордовым шнуром», по которому огонь доберется до зданий или автотранспорта.

Не поджигайте тополиный пух!

Объясните детям, что опасно поджигать «летний снег»!

Проявляйте бдительность – пресекайте игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха!

Курите только в местах, отведенных для этой цели.

Не бросайте на улице (и с балкона) непотушенные спички и окурки!

В случае пожара немедленно звоните 01 со стационарного телефона, 101 или 112 – с мобильного.