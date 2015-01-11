За период пандемии в Озерске благоустроили Детский парк

Детский парк до отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса временно работает как площадка для прогулок. Однако сотрудники в отсутствие посетителей проводят большую работу по благоустройству территории парка.

- Благодаря инициативе нашего заведующего аттракционами и жителям города, которые оказали безвозмездную помощь в благоустройстве нашего Детского парка, но пожелали остаться неизвестными, приводятся в порядок ступени, ведущие наверх, на игровую площадку, - рассказала директор парка культуры и отдыха Луиза Белая.

Много лет эта лестница не обновлялась, постепенно разрушалась, но вскоре дети смогут без опаски бегать по ровным отремонтированным ступенькам.

Заведующий аттракционами Магафур Аминов добавил:

- Наш дружный коллектив покрасил в яркие цвета все качели, скамейки, отремонтированы и окрашены аттракционы. Проведен окос травы, территория обработана от клещей, высаживаются цветы. Детский парк после снятия ограничений готов принять всех желающих: и детишек, и взрослых. Рабочая пауза позволила нам навести полный порядок.

Несмотря на сложный период, руководство и коллектив парка привлекли все возможные ресурсы, чтобы подготовиться к летнему сезону. На сегодняшний день проведена работа по оценке состояния аттракционов, часть из них отремонтировали.

-Мы очень ждем наших гостей, не меньше детей ожидаем, когда начнут работать наши аттракционы. К сожалению, мы пережили неприятный момент: произошел поджог «кораблика» на верхней игровой площадке. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников УМВД и пожарной службы, они мгновенно отреагировали, оказали нам содействие: 12-летний нарушитель был задержан. Что самое удивительное, подросток сейчас помогает нам с уборкой территории, его родители приняли участие в этом воспитательном моменте, отправив сына нам помогать, и я думаю, что больше у него не возникнет желание портить имущество парка, - подчеркнула Луиза Белая.

Кроме работы по облагораживанию территории Детского парка, коллектив парка культуры и отдыха продолжает вести творческую деятельность, на время переключившись в онлайн-режим.

- В этом году, к сожалению, не состоялось традиционное майское открытие сезона. Но мы не сидим сложа руки, в дистанционном режиме придумываем и делаем очень много. К открытию сезона и ко Дню защиты детей были подготовлены слайд-шоу из фотоматериалов прошлых лет. Сейчас ко Дню России подготовили видео-викторину о России, самых значимых событиях, символах страны, - рассказала режиссер парка культуры и отдыха Лилия Баженова.

Кроме того, сотрудники парка подготовили несколько акций, в которых может принять участие любой желающий. Например, флешмоб #ПесниМоейСтраны#ДомТамГдеБереза. Суть акции заключается в том, что пользователи соцсетей из России и соотечественники за рубежом делятся своими фото и видео на фоне берез. Также парк предлагает принять участие в акции «Мой флаг – моя гордость». Подготовлена онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия», планируется провести онлайн-акцию «Русские рифмы» и многое другое, что может повысить праздничное настроение жителей Озерского городского округа. Подробнее об акциях и инициативах озерского парка культуры и отдыха можно прочитать на сайте учреждения и в группе парка "ВКонтакте": https://vk.com/pkio_oz

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43260/