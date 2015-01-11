День России в формате онлайн

12 июня вся страна будет отмечать День России. В этом году в связи с пандемией коронавируса традиционная программа празднования меняется: в Озерском городском округе мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

12.06.2020. ДК им. А.С.Пушкина. Видео-поздравление участников творческих коллективов ДК им.А.С.Пушкина ко Дню России «Привет!» http://mayak-dk.ru

12.06.2020. ДК «Энергетик». Танцевальный онлайн-флешмоб «Я – часть своей страны» http://mayak-dk.ru

12.06.2020 МБУ Театр кукол «Золотой петушок» Расскажет ребенку о символах русской государственности Символы российской государственности детям https://vk.com/zol_petushok_oz

12.06.2020 в Театре «Наш дом». Поздравление с Днём России в онлайн-формате в социальных сетях:

https://vk.com/teatr_ozersk

Одноклассники https://ok.ru/teatrnashdom

Facebook https://www.facebook.com/groups/nashdom.teatr/?ref=bookmarks

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12.06.2020 в Детской библиотеке пройдет онлайн-квиз к Дню России для детей от 6 до 12 лет «Россия - Родина моя!» Библиотечная выставка «Родина моя – Россия» https://vk.com/childliboz

12.06.2020 в Детской библиотеке состоится видео-беседа о становлении русской государственности из цикла: «Уважены за имя», для учащихся 3-5 классов

«Самое-самое в России» видео-викторина«Владимир - креститель Руси», 6+

https://vk.com/childliboz

12.06.2020 «День России в Парке культуры и отдыха». Познавательная тематическая викторина о самых уникальных интересных фактах нашей страны в видеоформате. https://park-ozersk.nethouse.ru/ , https://vk.com/pkio_oz

05.06.2020-20.06.2020 в МКУК «ЦБС» (Городская библиотека) «Общий абонемент». Читателей познакомят с интересными книгами, которые рассказывают о России – это познавательные энциклопедии, увлекательные художественные произведения и другие подборки книг. https://vk.com/public183172964

С 06.06.2020 в МКУК «ЦБС» проходит онлайн-викторина "Я живу в России" 6+ без ограничения. Абонемент "Юность" https://vk.com/vashaunost

Викторина познакомит пользователей с основными государственными понятиями, с символами России и с некоторыми достопримечательностями и народными традициями.

Весь июнь в МКУК «ЦБС» виртуальная фотовыставка «Моя Россия- мой Озерск», приурочена к Дню России 6+.

На выставке будут представлены фотографии города, жителей Озерска, городских событий. Отдел искусств. https://vk.com/artozersk

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43258/