Почти 5 млрд потратили на Южном Урале на борьбу с коронавирусом

В Челябинской области на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции направлено 4,8 млрд рублей – соответствующие изменения в облбюджет одобрили депутаты комитета по бюджету и налогам южноуральского Заксобрания.

Данная сумма – субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2020 год составляют по доходам – 181,72 млрд, по расходам – 208,57 млрд, дефицит – 26,8 млрд рублей.

https://dostup1.ru/finance/Pochti-5-mlrd-potratili-na-Yuzhnom-Urale-na-borbu-s-koronavirusom_127262.html