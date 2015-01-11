Хроники УКС-ТВ. Covid 19. Выпуск 17. Репортаж из Москвы

Действовавший в России режим самоизоляции и выход из него повлияли на финансовое поведение жителей УрФО: 43% жителей округа намерены в ближайшее время создать финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили Подробнее
В Челябинской области на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции направлено 4,8 млрд рублей – соответствующие изменения в облбюджет одобрили депутаты комитета по бюджету и налогам южноуральского Заксобрания Подробнее
Максима Шибанова, уроженца Озерска, хотят посадить на три года за то, что толкнул журналиста Максима Румянцева во время прошлогодних протестов в Екатеринбурге. Его обвиняют в умышленное причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) Подробнее