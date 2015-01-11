Хроники УКС-ТВ. Covid 19. Выпуск 17. Репортаж из Москвы

Максима Шибанова, уроженца Озерска, хотят посадить на три года за то, что толкнул журналиста Максима Румянцева во время прошлогодних протестов в Екатеринбурге. Его обвиняют в умышленное причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) Подробнее