На Урал надвигается холодный фронт. Температура упадет сразу на 14 градусов

Пришедшая на Урал по-настоящему летняя погода продержится недолго. Уже в ближайшие дни жару сменит «арктическое вторжение».

Причем, согласно прогнозам, этот переход будет довольно резким. Произойдет это из-за того, что ветер сменится на северный, а он в свою очередь принесет холодный воздух из Арктики.

Так, по данным gismeteo.ru, уже в пятницу, 12 июня, температура начнет снижаться, а в субботу и воскресенье столбики термометров в большинстве районов Челябинской области не превысят отметки +18+19 градусов. Ночью же похолодает и вовсе до +7, а в горах и низинах показатели будут еще меньше.

В то же время холодный фронт принесет с собой и осадки. По информации регионального Гидрометцентра в конце этой недели небо на Южном Урале заполнится тучами, ожидаются дожди и грозы. Ветер усилится от пяти до десяти метров в секунду с отдельными порывами до 16 м/с.

Добавим, что установившуюся сейчас температуру около +30 градусов оценивают как аномальную. Местами в регионе сохранится чрезвычайная угроза природных пожаров (пятый класс горимости по региональной шкале), действует оранжевый режим погодной опасности.

https://www.cheltv.ru/na-ural-nadvigaetsya-holodnyj-front/