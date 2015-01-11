В Озерске проверяют соблюдение масочного режима

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проверяют соблюдение обязательного масочного режима, который продлен на территории области до 14 июня включительно.

Обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования (к ним относятся объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси, и другие) сохранится до особого распоряжения.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Повышенное внимание уделяется гражданам, которым специалисты Межрегионального управления № 71 выдали постановления о самоизоляции.

Проведение всех рейдовых мероприятий правоохранительными органами в период режима повышенной готовности направлены на сдерживание распространения инфекции и строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

- Полиция призывает граждан, а также организации соблюдать требования законодательства и выражает благодарность сознательным гражданам, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43270/