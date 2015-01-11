Плюс 9 новых заболевших коронавирусом в Озёрске

По состоянию на 17:00 11 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19.

11 июня зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. 7 пациентов находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, 2 пациента на амбулаторном лечении.

В настоящее время Межрегиональным управлением №71 ФМБА России устанавливается круг контактных лиц, выдаются постановления об изоляции контактных в целях недопущения распространения инфекции.

Всего с 13.03.2020г. по 11.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1042 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 31 человек с COVID-19, 6 пациентов лечатся амбулаторно, 1 находится в лечебном учреждении г. Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровело 33 человека.

1 пациент умер.

Под медицинским наблюдением находятся 210 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1029 человек.

По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2915 исследований.

Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России

http://mru71.fmbaros.ru/

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