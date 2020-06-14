Глава округа Евгений Щербаков завершил самоизоляцию и вышел на работу

Самоизоляция главы округа завершилась 13 июня. Напомним, 2 недели назад у одного из членов его семьи подтвердилось заболевание COVID-19. У самого Евгения Щербакова тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако из-за близости инфекции он был вынужден уйти на карантин.

При этом работу глава округа продолжил дистанционно, используя видеосвязь. С сегодняшнего дня он приступил к работе в своем кабинете. Утро понедельника началось с традиционного совещания с руководителями подразделений в режиме видеоконференции. В течение дня Евгений Щербаков примет участие в акции "Сад памяти" и совершит объезд по городу.

-Неделя будет насыщенной: предстоит много работы, сейчас мы реализуем десятки крупных проектов, поэтому нужно быть в тонусе, - подчеркнул Евгений Щербаков.

Следует напомнить, согласно распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера о продлении режима повышенной готовности в регионе, ограничения продолжают действовать и в Озерском городском округе до 30 июня. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Разрешены занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ и секций. Продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43297/