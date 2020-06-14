Жители Озерского городского округа могут выбирать участок для голосования за поправки в Конституцию через Госуслуги

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года, но прийти на участок, чтобы выразить мнение по поправкам можно уже с 25 июня. Если в дни общероссийского голосования, с 25 июня по 1 июля 2020 года, вы будете находиться вне места своего жительства (регистрации), проголосовать можно на любом удобном для вас избирательном участке.

Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения. Сделать это можно начиная с 5 июня 2020 года и до 14:00 21 июня 2020 года тремя способами:

- лично в любом офисе МФЦ (важно – часть офисов ведут прием по предварительной записи);

- лично в любой территориальной комиссии Челябинской области (будние дни: с 16:00 до 20:00 часов, выходные и праздничные дни: с 10:00 до 14:00 часов).

- дистанционно через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru (подача заявления возможна до 14:00 (мск) 21 июня и только один раз).

Если по состоянию здоровья или другой уважительной причине вы не сможете прийти на участок для голосования, подайте заявление и проголосуйте на дому.

Участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления для голосования по месту фактического нахождения с 16 июня 2020 года и до 14:00 часов 21 июня 2020 года.

Одним из самых удобных, простых и быстрых способов подачи заявления на выбор избирательного участка для голосования является Портал государственных услуг. Заполнение формы займет пять минут. После отправки заявления в личный кабинет на портале госуслуг придет подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном участке. В день голосования нужно прийти на участок с паспортом и бумажной или сохраненной на телефон частью заявления из личного кабинета.

Чтобы помочь южноуральцам разобраться, как выбрать избирательный участок через Госуслуги, Мининформ Челябинской области подготовил пошаговую инструкцию.

-Челябинская область занимает шестое место в России по числу федеральных услуг, заказанных гражданами через портал gosuslugi.ru. С начала года южноуральцами подано свыше 3,2 млн электронных заявлений. В 2018 году на выборах Президента России Челябинская область вошла в десятку регионов по количеству обращений за выбором избирательного участка через Единый портал госуслуг и третье место по числу жителей, принявших участие в пробной интернет-переписи населения. Это показатель высокой активности и неравнодушия наших людей. Отмечу, что сегодня 86% жителей Южного Урала зарегистрированы на портале gosuslugi.ru, это свыше 2,9 млн человек, - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.