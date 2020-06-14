Озерский Бизнес-Инкубатор проводит конкурс для начинающих предпринимателей на предоставление в аренду оборудованных офисных помещений площадью 18,9 м2, 9,8 м2, 10 м2, расположенных по адресу ул. Уральская, д. 4. Участниками конкурса могут быть СМП, зарегистрированные на территории ОГО, срок деятельности которых с момента регистрации составляет менее 1 года. Арендная плата составляет 40 % от установленной нормативно базовой ставки.

Срок подачи заявок с 16.06.20г. по 26.06.2020г. Рассмотрение поданных заявок с 29.06.2020г. по 30.06.2020г. Форма заявки, необходимые документы и иную информацию можно получить по адресу: г. Озерск, ул. Уральская, д.4, тел. (35130) 9-32-63, 8 9226399700, эл.почта: biznes-inkubator@mail.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43301/