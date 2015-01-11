Озерск присоединился к Международной акции «Сад памяти»

Накануне глава округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и председатель профсоюзной организации «Маяка», депутат Собрания депутатов округа Максим Чубенко посадили у дома-музея трижды Героя Социалистического труда, величайшего ученого, создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова молодую ель.

Сад памяти» — международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Организаторы особо подчёркивают, что это не просто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков в веках.

15 июня к акции присоединились Озерск и Снежинск. Одно из 27 миллионов деревьев будущего «Сада памяти» будет расти у дома-музея Игоря Курчатова.

– Я сегодня принял участие в акции с чувством глубокой благодарности к народу-победителю, к тем, кто выстоял в Великой Отечественной войне. Наша страна – страна победителей. Россиянам свойственно быть вместе, особенно в годы самых сложных испытаний. Поэтому с чувством гордости за своё Отечество я сегодня принял участие в акции, – подчеркнул глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. – Кроме того, Озерск очень красивый зелёный город в окружении озер. Я надеюсь, что потом следующие поколения будут поддерживать традицию, высаживать деревья и память о народном подвиге будет жить.

– Все знают, что Игорь Васильевич Курчатов является одним из основателей атомной отрасли, – рассказал о своём отношении к акции «Сад памяти» генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. – В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в реализации оборонных проектов, встал на защиту Родины уже в послевоенное время и сейчас, вот уже 75 лет, наше оборонное предприятие обеспечивает мир на планете. Поэтому символично, что сегодня около дома-музея Игоря Курчатов мы высадили новое дерево. В истории России всё переплетено, посвящено отстаиванию независимости, укреплению обороноспособности государства.

В акции также приняли участие представители местного Озерского отделения Всероссийского движения «Волонтёры Победы».

– Акция направлена на сохранение памяти о том героическом поколении, которое, к сожалению, от нас уходит, – отметил председатель местного отделения Николай Елисеев. – Дерево – это символ продолжения жизни на земле. «Сад памяти» не позволит нам, молодым, забыть о героях войны и о тех, кто построил наш город.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43307/