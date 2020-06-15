Нацгвардейцев освободят от коммуналки

В России коммунальные платежи расквартированных вблизи важных гособъектов нацгвардейцев переложат на плечи охраняемых предприятий. С такой инициативой выступило правительство РФ, внеся поправки в закон “О войсках национальной гвардии”.

Предполагается, что за услуги ЖКХ будут оплачиваться за счет организаций, чьи объекты, грузы и сооружения охраняют военные. Такая мера призвана предотвратить участившиеся в последнее время судебные разбирательства между воинскими частями и организациями.

Ежегодно войска нацгвардии тратят на ЖКХ 260 млн рублей без учета содержания жилых помещений. Как уточняет “Российская газета”, в 37 организациях, объекты которых охраняют гвардейцы, нарушен порядок оплаты за коммунальные услуги. Разногласия по толкованию норм законов являлись предметами разбирательствах в судах около 30 раз. В итоге, согласно постановлению Верховного суда, предоставление, оплата ЖКХ и иное материальное содержание должны взять на себя организации.

https://uralpress.ru/news/federaciya/nacgvardeycev-osvobodyat-ot-kommunalki