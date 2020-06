2020-06-16YEKT16:14:00 | Новости Новая глобальная гонка: какие страны получат вакцину от COVID-19 уже осенью Согласно публичным заявлениями российских чиновников, Россия может получить вакцину от COVID-19 одной из первых — уже осенью. Но лидирует ли она в гонке вакцин на деле? Международная гонка за создание вакцины от коронавируса напоминает состязание между СССР и США за освоение космоса в 1960-е годы, отмечает The Wall Street Journal. И Китай, и Европа, и США стремятся как можно скорее представить свои разработки: это позволит смягчить критику в адрес властей, не справившихся с пандемией на раннем этапе. Как правило, на разработку вакцины уходят годы, но в случае с COVID-19 ученые всего мира надеются уложиться в несколько месяцев. При этом европейские страны более склонны к международному сотрудничеству: например, в мае Еврокомиссия объявила онлайн-марафон по сбору средств на разработку вакцины, в котором приняли участие Франция, Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия, Великобритания, Израиль, Греция. К концу месяца удалось собрать более €9,5 млрд — больше, чем планировалось. Вакцина против COVID-19 должна быть общественным благом для всего мира, у людей должен быть равный доступ к ней, заявлял премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Но не все разделяют такую точку зрения. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить гражданам своей страны приоритетный доступ к вакцинированию уже этой осенью и выделила более $2 млрд как американским, так и европейским фармацевтическим компаниям, чтобы и зарубежные разработки велись в пользу Соединенных Штатов. Россия также являет собой пример «вакцинного национализма», считает The Wall Street Journal: стремится первой привить свое население и ведет разработки при минимальном сотрудничестве с другими странами. В мае президент Владимир Путин заявил, что очень рассчитывает на регистрацию вакцины уже в сентябре, и потребовал заблаговременно оформить интеллектуальные права страны на разработку. ВОЗ признает перспективными 9 российских вакцин от коронавируса, однако ни одна из них пока не вышла на стадию клинических испытаний. В целом по миру из 136 разрабатываемых сейчас вакцин на добровольцах начали испытывать лишь 10. Чьи вакцины уже проходят клинические испытания Первые испытания вакцин от коронавируса на людях начались в марте. Клинические исследования включают несколько фаз. Во время Фазы 1 вакцину тестируют на небольшой группе людей, проверяют ее безопасность и дозировку. На этапе Фазы 2 проводятся расширенные испытания уже на сотнях людей, среди которых выделяют целевые возрастные группы (например, детей или пожилых людей). В Фазе 3 тестируются тысячи людей. После ее успешного завершения вакцину должны одобрить регулирующие органы. Чтобы ускорить разработку вакцины, фазы могут комбинироваться: например, ряд вакцин, по данным ВОЗ, сейчас проходят фазу 1/2, то есть одновременно и первую, и вторую фазы исследования. Оксфордский университет + AstraZeneca. На сегодняшний день разработчики из Оксфорда и британско-шведской компании AstraZeneca — единственные, кто анонсировал переход к третьей, заключительной, фазе испытаний своей вакцины. Если быть точными — к фазе 2b/3. Сейчас в Великобритании стартует фаза клинических исследований с участием более 10 000 добровольцев, в том числе людей в возрасте 56-69 лет, старше 70 лет и детей 5-12 лет. В этом месяце испытания начинаются также в Бразилии — одной из самых пострадавших от коронавируса стран. В этом исследовании участвует 2000 добровольцев. Позже летом планируется масштабное тестирование вакцины уже на 30 000 взрослых граждан США. Ученые из Оксфорда встроили фрагменты генетического кода коронавируса в обезвреженный вирус-возбудитель простуды (аденовирус) шимпанзе. Разработчики настолько уверены в успешном исходе испытаний, что начали производство вакцины еще до окончания испытаний и одобрения надзорных органов. Начать вакцинацию планируется к октябрю. Оксфордская вакцина — одна из пяти получающих финансирование от правительства США в рамках программы Operation Warp Speed (Операция «Сверхъестественная скорость»). Программа направлена на ускорение разработки вакцины от COVID-19 и выделяет перспективным разработчикам миллиарды долларов. CanSino Biologics и Академия военно-медицинских наук Китая. В марте китайская CanSino Biologics первой в мире приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, основанной на аденовирусе Ad5, вызывающем у человека простуду. Она также первой опубликовала результаты первой фазы в научном журнале (Lancet). В первой фазе исследований приняли участие 108 человек, каждому ввели одну из трех возможных доз вакцины — высокую, среднюю или низкую. Иммунной реакции добиться удалось, однако у большинства испытуемых нейтрализующих антител образовалось немного, а те, кто переболел простудой из-за Ad5, имели антитела к самому аденовирусному вектору и не показали сильного иммунного ответа на вакцину. Также у 81% участников наблюдались побочные эффекты. Вторая фаза испытаний вакцины CanSino стартовала в конце апреля, участие в ней принимают 500 человек. Moderna. Компания разрабатывает вакцину на основе матричной РНК (подробнее — в материале Forbes). Она первой в США приступила к клиническим испытаниям. Еще 16 марта Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний начала тестировать 45 добровольцев в возрасте от 19 до 55 лет. Испытуемым ввели две дозы вакцины с интервалом 28 дней. Уже 18 мая компания заявила об успехе первой фазы испытаний на основе данных всего о восьми добровольцах. Котировки компании на бирже Nasdaq в тот день взлетели на 20%, до $80 за бумагу, но на следующий же день упали более чем на 10% — после сообщений о том, что представленных данных недостаточно для оценки эксперимента. Moderna — еще один участник программы Warp Speed. Она планирует провести испытания третьей фазы уже в июле, а вакцину подготовить к началу 2021 года, пишет The New York Times. Sinopharm. Китайская государственная компания Sinopharm начала фазу 1/2 клинических испытаний двух инактивированных вакцин (основанных на ослабленных вирусах). Один препарат разрабатывается совместно с Уханьским институтом биопрепаратов, другой — совместно с Пекинским институтом биопрепаратов. Тестированием охвачено несколько тысяч человек. Компания построила в Пекине завод по производству вакцин, способный производить 100 млн доз в год, и рассчитывает, что после завершения строительства второго завода в Ухане в этом месяце сможет производить ежегодно 200 млн дох вакцин, пишет The Wall Street Journal. Хотя Китай вполне способен разработать вакцину раньше США и других стран, она может не получить одобрения в других государствах, как это было в случае вакцины от Эболы, указывает издание. Sinovac. Частная китайская компания Sinovac Biotech проводит вторую фазу испытаний инактивированной вакцины CoronaVac. Компания строит завод, который будет производить до 100 млн доз этой вакцины в год. Novavax. В конце мая американская биотехнологическая компания Novavax приступила к фазе 1/2 испытаний своей белковой вакцины. Первая фаза стартовала в Австралии 26 мая, и, если предварительные результаты, которые станут известны в июле, окажутся положительными, компания начнет вторую фазу в нескольких странах. Novavax получила от Глобальной коалиции по инновациям для предупреждения эпидемий CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) беспрецедентный грант на $384 млн для первой и второй фаз клинических испытаний вакцины и начала работ по масштабированию ее производства. Она также заключила с Минобороны США контракт на $60 млн на поставку своей вакцины для армии. BioNTech + Pfizer + Fosun Pharma. Немецкая компания BioNTech разрабатывает вакцину на основе матричной РНК в сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma (подробнее — в материале Forbes). В мае Pfizer объявила о начале испытаний вакцины на людях. Если они пройдут успешно, компания рассчитывает уже осенью выпустить несколько миллионов доз для экстренной вакцинации. Разработка также финансируется в рамках программы Warp Speed. Институт медицинской биологии Китайской академии медицинских наук, ученые которого изобрели вакцины против полиомиелита и гепатита А, также приступил к первой фазе испытаний инактивированной вакцины против COVID-19. Inovio. В мае американская компания сообщила об успешных испытаниях прототипа вакцины INO-4800 на основе ДНК на морских свинках и мышах. Испытывать препарат на добровольцах в США она начала еще в апреле, результаты планируют получить к концу июня, пишет The Montley Fool. Также в конце июня тестировать вакцину начнут в Южной Корее — сначала на 40, а затем еще на 120 добровольцах. Россия Сейчас Россия испытывает около десятка вакцин в доклинической фазе, свидетельствуют данные ВОЗ. Больше «кандидатов» представили лишь США, Китай и Канада. Для страны важна разработка собственной вакцины: она входит в топ-3 государств с самой высокой заболеваемостью коронавирусом, экономика серьезно пострадала от введенных из-за пандемии карантинных мер. Вакцины разрабатывают несколько групп российских ученых, в том числе новосибирский государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, компания «Биокард», Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Сейчас к началу клинических исследований готовится вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России совместно с 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны. Исследователи отобрали две группы добровольцев: из числа военных и из числа гражданских, и поместили на 14-дневную изоляцию. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая заявил, что клинические исследования вакцины завершатся до конца июля. «Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в субботу, 13 июня. В случае успешных испытаний вакцина будет производиться на мощностях «Р-Фарма» в Ярославле, а соинвестором в расширение мощностей предприятия выступит Российский фонд прямых инвестиций. В конце июня начать клинические испытания вакцины от коронавируса планирует научный центр вирусологии «Вектор», заявил его гендиректор Ринат Максютов. Центр разрабатывает шесть вариантов вакцины против COVID-19. https://www.forbes.ru/biznes/402801-novaya-globalnaya-gonka-kakie-strany-poluchat-vakcinu-ot-covid-19-uzhe-osenyu alebedeva 2020-06-16YEKT16:14:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: 114 новых зараженных. Актуальная информация по COVID-19 в Челябинской облас ...

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Более 400 тыс. доз вакцины от гриппа поступило в южноуральские больницы

Более 150 тыс. доз вакцины от кори поступило в Челябинскую область