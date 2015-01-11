Экс-губернатора Дубровского суд признал невиновным в картельном сговоре на 2,4 млрд

Центральный райсуд вынес решение по жалобе бывшего губернатора Челябинской области – Бориса Дубровского признали невиновным в картельном сговоре при проведении аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей.

Консультант суда сообщила, что из мотивировочной части решения УФАС по Челябинской области о прекращении производства по делу исключены выводы о виновности экс-главы региона.

Напомним, в марте 2020 года антимонопольщики прекратили производство по делу об административном нарушении по части 7 статьи 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения) в отношении Бориса Дубровского. Решение было принято в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Этот момент экс-губернатор не оспаривал, но просил исключить из мотивировочной части решения Челябинского УФАС выводы о его виновности в организации картельного сговора. Требование удовлетворено.

«Центральный районный суд постановление руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 24 марта 2020 года в отношении Дубровского изменил, исключив из описательно-мотивировочной части выводы о виновности бывшего губернатора в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 КоАП, а также выводы о совершении действий, нарушивших статью 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"», – сообщили в суде.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщалось ранее, в марте 2019 года ФАС вынесла решение о картельном сговоре между Дубровским, региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства и АО «Южуралмост». По данным ведомства, в результате антиконкурентного соглашения компания выиграла 10 аукционов по ремонту и строительству дорог на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. С 2015 по 2018 годы более 90% договоров в этой сфере было заключено с магнитогорской компанией, ставшей монополистом на рынке. При этом, по данным ФАС, «министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО "Южуралмост"», а реализации соглашений способствовали «факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО"». ФАС передала материалы дела в следственный департамент министерства внутренних дел РФ и в Генеральную прокуратуру. После этого скандала Дубровский ушел в отставку. В июне он подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором, в марте 2019 подал в отставку.

https://dostup1.ru/politics/Ex-gubernatora-Dubrovskogo-sud-priznal-nevinovnym-v-kartelnom-sgovore-na-24-mlrd_127396.html