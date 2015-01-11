По факту массовой аварии с большегрузом на трассе М-5 начата прокурорская проверка

Прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с произошедшим 16 июня массовым ДТП на трассе М-5. У большегруза отказали тормоза, и он смял пять автомобилей. Два человека погибли на месте. Пятеро оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Поручение провести проверку дал прокурор региона Виталий Лопин.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием, осуществившим выпуск на линию указанного большегрузного автомобиля, федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла на 1649 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района. Грузовой автомобиль по предварительной информации, со слов водителя, из-за отказа тормозной системы, совершил столкновение с движущимися попутно пятью автомобилями: "Лада Гранта", ВАЗ-2114, "Ауди-Q7", "Рено Сандеро" и грузовиком "Сино".

https://uralpress.ru/news/proisshestviya/po-faktu-massovoy-avarii-s-bolshegruzom-na-trasse-m-5-nachata-prokurorskaya