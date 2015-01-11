Чаще всего лесные пожары возникают по вине человека!

В мире по состоянию на 16 июня 2020 года зарегистрировано 8 миллионов 27 тысяч 676 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,55%). Умерло 438 тысяч 920 человек (прирост за сутки 0,83%) Подробнее