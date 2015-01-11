Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
17-18 июня 2020 в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
Чаще всего лесные пожары возникают по вине человека!
Основные причины возникновения природных пожаров:
· непотушенная сигарета, горящая спичка;
· масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, оставленные в лесу;
· искры из глушителя транспортного средства;
· сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника
· одним из основных потенциальных источников природных пожаров является костёр.
Убедительная просьба к жителям округа!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите лес от пожара!
Напоминаем, что единый телефон спасателей и пожарных – 112.