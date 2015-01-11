Праздничные мероприятия в Озерском городском округе отменены

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, в Челябинской области и Озерском городском округе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. На основании рекомендаций медиков в округе принято решение не проводить 19 июня празднование Дня рождения ФГУП «ПО» «Маяк» и отменить 24 июня проведение парада Победы.

Напомним, 24 июня остается нерабочим днем по всей стране в соответствии с указом президента РФ.

Что касается начала летней оздоровительной кампании для детей, загородные оздоровительные лагеря округа подготовлены к летнему отдыху детей. О сроках продажи путевок и начале заездов в загородные лагеря будет сообщено дополнительно после анализа эпидемиологической ситуации в Челябинской области и в Озерском городском округе.

В округе начала работать Централизованная библиотечная система (Центральная библиотека, Детская библиотека, филиалы). Обслуживание читателей проводится с соблюдением всех мер предосторожности, книги обрабатываются, массовые мероприятия в библиотеках запрещены. График работы МКУК ЦБС.

Театр «Наш дом» в онлайн-формате продолжает репетиции спектакля «Курчатов» по пьесе, написанной в 1983 году уральским писателем Константином Скворцовым, долгие годы прожившем на Урале в г. Златоусте. Стоит отметить, что произведений об Игоре Васильевиче Курчатове практически нет, и новый спектакль - это дань памяти великому человеку и ученому. О дате премьеры спектакля будет объявлено дополнительно.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43336/