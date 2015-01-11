В России предложили новую поддержку для матерей-одиночек

В России появилась инициатива по поддержке родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На фоне кризиса и пандемии по covid-19 предлагается выплачивать временное дополнительное пособие.

Соответствующий документ был направлен в правительство и Госдуму Национальным родительским комитетом. Обращение подписала председатель организации Ирина Волынец, сообщает RT.

По ее мнению, несмотря на то, что государство уже выплатило пособия на детей, матери-одиночки остаются незащищенной социальной группой на фоне непростой экономической ситуации.

В письме Ирина Волынец просит предоставить матерям-одиночкам и отцам-одиночкам ежемесячные выплаты в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Кроме того, положенные пособия и льготы для данной категории граждан должны быть сохранены.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-predlozhili-novuyu-podderzhku-dlya-materey-odinochek