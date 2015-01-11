Число случаев коронавируса в мире превысило 8 миллионов

В мире по состоянию на 16 июня 2020 года зарегистрировано 8 миллионов 27 тысяч 676 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,55%). Умерло 438 тысяч 920 человек (прирост за сутки 0,83%).

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 248 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. Из них у 35,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. При этом за сутки выписано по выздоровлению большее число человек - 9 тысяч 767 человек.

В Российской Федерации с начала пандемии зафиксировано 545 тысяч 458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,5%), в том числе в Москве – 208 тысяч 680 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 294 тысячи 306 человек (плюс 9767), в Москве – 126 тысяч 114 человек (плюс 1549). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 26 тысяч 141 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 9789 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 5 тысяч 131 случай (плюс 138 за сутки), в Ханты-Мансийском автономном округе – 4973, в Ямало-Ненецком автономном округе – 3505, в Тюменской области – 2330, в Курганской области –413.

Коронавирус унес жизни 7 тысяч 284 человека (за сутки – 183). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3386, Московской области – 702, в Санкт-Петербурге – 689, в Республике Дагестан – 328, в Нижегородской области – 175, в Ростовской области – 71, в Ставропольском крае – 71, в Красноярском крае – 66, в Республике Северная Осетия – 66, в Республике Ингушетия – 63, в Тульской области –64, в Новосибирской области – 60, , в Свердловской области – 54, в Краснодарском крае - 53, в Смоленской области – 52, в Тверской области – 51, в Самарской области – 50.

В УрФО зарегистрировано 207 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 91 (в том числе 60 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 54, в Ханты-Мансийском автономном округе - 29, в Ямало-Ненецком автономном округе – 18, в Тюменской области – 15, Курганской области – 0.

https://uralpress.ru/news/federaciya/chislo-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-8-millionov