Для школьников Челябинской области наступило «IT-лето»

Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









В «IT-Cube.Миасс» стартовал летний онлайн-лагерь «Это IT-лето». В нем принимают участие почти триста школьников из Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской, Вологодской и Смоленской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Двухнедельный дистанционный интенсив включает в себя 17 разных курсов. Используя опыт организации дистанционных занятий, педагоги подготовили презентации, фильмы, квесты и игры для того, чтобы обучение во время летних каникул было интересным и несложным даже для детей с нулевым уровнем подготовки по выбранному предмету.«Волновались больше накануне, чем во время занятия. Всё прошло душевно, по-домашнему. Дети хорошо справились с поставленными задачами, и все друг другом остались довольны!» – поделилась впечатлениями наставник по робототехнике Олеся Кульбякина.На занятиях по робототехнике для детей проходит первое знакомство с миром роботов и задачами, которые они способны решать. На курсе «Школа мультипликации «Zoom Zoom» ребята не только обучаются английскому языку, но и сами создают мультфильмы. Также в летнем лагере «Это IT-лето» можно обучиться азам сайтостроения, создания и применения QR-кодов. В рамках курса по кибергигиене ребята узнают о способах контент-анализа, психологической защиты и критического мышления. Модуль по системному администрированию научит, как установить OC Linux на домашний роутер.Впервые в сезонном лагере «IT-Cube.Миасс» появилась возможность поучиться азам каллиграфии, создав своими руками надписи, похожие на произведения искусства. А для тех, кто планирует свое будущее, была запущен курс «Start UP. 5 шагов к успешной карьере». «IT-CUBE» – федеральный проект, реализуемый в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Данный проект в Миассе стал первым в регионе Центром цифрового образования детей. «IT-Cube.Миасс» в рамках работы летнего лагеря также занимается популяризацией технических профессий и ранней профессиональной ориентацией школьников.







Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области