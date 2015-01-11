В Озерском городском округе волонтеры раздали ленты с триколором и защитные маски

12 июня ровно в 12 часов в Озерске, поселках Метлино и Новогорный стартовала акция «С малой Родины моей начинается Россия», посвященная Дню России. Около 2000 символов российского флага раздали волонтеры Всероссийского движения #МыВместе.





Участники волонтерского движения побывали в разных местах округа: у магазинов, в городском парке, в скверах и на улицах. Раздавали горожанам и жителям поселков не только ленты, но и защитные маски, напоминая о масочном режиме и о том, что счастливая Россия – это здоровые люди, уважающие друг друга. К акции присоединились депутаты Собрания депутатов округа.





Виталий Вельке поздравил всех жителей Озерска с Днем России:





- В этот нелегкий период молодежь решила поддержать наших горожан, напомнить им о празднике, Поднять настроение. А также показать всем, что несмотря на пандемию, мы вместе. Ребята раздают маски, что тоже немаловажно в это время. Наше молодое активное поколение выбирает движение в сторону саморазвития, развития своей Родины, что очень радует.





Депутат от поселка Метлино Ольга Хакимова от души благодарит волонтерский актив:





- Слова искренней благодарности хочу выразить нашему руководителю волонтерской службы поселка Валентине Сайфутдиновой и ее команде за отзывчивость, сотрудничество и активное участие в организации и проведений акций. Ваша помощь, безусловно, - бесценный вклад и мощная поддержка, особенно в это непростое время.





В праздничной акции приняли участие: активисты объединенного совета обучающихся и волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ, Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Озерского городского округа, «Молодая гвардия» партии "Единая Россия", Молодежная комиссия при профсоюзе ПО Маяк, волонтеры новогорненского филиала ДТДиМ «Дружба», волонтерская служба поселка Метлино.







































































































































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