На Южном Урале эксперты разоблачат фейки о поправках в Конституцию РФ

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий представил на заседании профильного комитета Законодательного собрания доклад о мерах по обеспечению устойчивой работы промышленных предприятий региона в 2020 году. По словам главы министерства, последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений сказались на деятельности предприятий, но разработанные меры господдержки помогают промышленности региона справиться с кризисом. «Индекс промышленного производства в области отражает общую тенденцию снижения. ...
Челябинская область вновь присоединилась к проекту «Билет в будущее». Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта - Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»... Подробнее
Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации»...
Челябинские волонтеры-медики 19, 20 и 21 июня поблагодарят «героев в белых халатах», борющихся с COVID-19. Медикам вручат подарки и поздравят весьма необычным образом, сообщают организаторы. «Пандемия показала нам, кто настоящие герои нашего времени. Бесценный труд врачей, их сила духа и несгибаемая воля достойны высшего уважения. Такие акции, как наша, призваны обратить внимание каждого человека нашей страны на подвиг, совершаемый этими людьми каждый день», - отмечает координатор акции в Челябинской области Данил Абубакиров.В ходе акции волонтеры подарят...
Национальный парк «Таганай» объявил конкурс на лучшую историю о походе. Претендовать на победу могут все, кто хоть раз прошелся по таганайским тропам. От авторов ждут рассказов об излюбленных местах на Таганае, интересных случаях, произошедших во время походов по парку, или подробных отчетов о путешествиях...
По состоянию на 17:00 11 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19. 11 июня зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. 7 пациентов находятся под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, 2 пациента на амбулаторном лечении. Подробнее
Общественная палата Челябинской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» 18 июня проведет презентацию информационно-аналитического доклада «Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации». Эксперты разоблачат наиболее резонансные примеры фейковых новостей о конституционной реформе и общероссийском голосовании, сообщает пресс-служба палаты.С момента инициирования процесса внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в январе 2020 года и по сей день эта тема является предметом пристального внимания прессы и активного обсуждения в социальных сетях: в СМИ было опубликовано более 8 тысяч статей, в Интернете (по данным Яндекса) – более 62 тысяч индексируемых сообщений. Объем информации в социальных сетях исчисляется миллионами постов и комментариев. Во всем этом информационном потоке можно встретить откровенную манипуляцию общественным мнением, когда отдельные политические силы, преследуя свои цели, намеренно искажают информацию о самих поправках к Конституции, а также о ходе голосования за эти поправки.Доклад, продолжая серию аналитических материалов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.Мероприятие состоится в 12:00 в формате вебинара на платформе ZOOM. Презентация доклада пройдет при участии руководителя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, членов общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием в Челябинской области, представителей НКО, а также федеральных и региональных экспертов.Желающим присоединиться к вебинару СМИ необходима предварительная регистрация по ссылке https://forms.gle/u7DndiYQsu5WRo4E7.