Привести в порядок систему водоснабжения в населённых пунктах области потребовал Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание с главами муниципалитетов региона. Основной темой на повестке совещания, которое проходило в формате ВКС, было водоснабжение населённых пунктов Южного Урала.

Алексей Текслер отметил, что за последнюю неделю к нему поступил ряд обращений от жителей области. Все они касались воды. В основном недовольство шло от сельских населённых пунктов. В качестве примеров губернатор привёл поселки Хомутинино и Сухтелинский, Увельского и Верхнеуральского районов, Карталы, Чесму, село Миасское и посёлок Канашево в Красноармейском районе.

«Основные причины понятны, это аварийное состоянии инфраструктуры и увеличенный водозабор в том числе на полив в связи с жарким летом. Системные проблемы наблюдаются практически во всех муниципальных образованиях, причём проблемы одни и те же. Это в первую очередь высокий уровень износа сетей водоснабжения, он доходит до 90%, также отсутствуют инвентаризации и регистрации объектов. Фактически речь идет о том что объекты просто не стоят на балансе, как результат — ненадлежащее содержание объектов водоснабжения, несвоевременная замена оборудования, отсутствие промывки скважин, проведения своевременных текущих ремонтных работ»,

— сказал Алексей Текслер.

Помимо этого, губернатор выделил такие моменты как номинальных характер схем водоснабжения, которые зачастую не отражают реальности, как и мероприятия, которые необходимо провести для нормализации ситуации. Также глава региона обратил внимание на отсутствие приборов учёта и факты незаконных врезок. По мнению губернатора, они осложняют ситуацию. В качестве примера Алексей Текслер привёл Нагайбакский район, который глава региона посетил на прошлой неделе.

«Дефицит подаваемой населению воды, как показала практика, носит системный характер и каждое лето одно и то же. По моему поручению завтра планируется выезд в Нагайбакский район рабочей группы, которая будет смотреть ситуацию и принимать решение. Будет разработан план мероприятий по приведению объектов водоснабжения, водоотведения района в нормативное состояние»,

— сказал губернатор.

Алексей Текслер дал главам муниципалитетов первоочередное поручение заниматься проблемой системно и сделать актуальные схемы водоснабжения. Глава региона подчеркнул, что при достаточном внимании к вопросу шаг за шагом можно прийти к конкретному результату.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/privesti-v-poryadok-sistemu-vodosnabzheniya/