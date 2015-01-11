Новые туристические места появятся на Южном Урале в 2021 году

Завершен второй конкурс на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году. Определен список проектов, которые получат средства на реализацию.

2 402 социальным некоммерческим организациям направят 4,6 миллиардов рублей. Более пятидесяти организаций из Челябинской области смогут рассчитывать на такую поддержку.

На грантовые средства в Троицке планируют открыть музей купечества. На его создание направят более 2,5 миллионов рублей. Новая достопримечательность появится к концу июля 2021 года.

«Используя современные технологии подачи материала, через экспонаты, предметы истории, документы, фотографии, утварь семейного быта, воссоздаем обстановку жизни и купеческой деятельности. Музей купечества планируется разместить в усадьбе купца 2 гильдии Александра Осипова», — говорится в описании проекта.

На Центр древнерусских ремесел на базе парка исторической реконструкции «Гардарика» направят более двух миллионов рублей. Срок реализации — конец ноября 2021 года. В парке появится специальная площадка, где воссоздадут несколько древнерусских ремесленных производств, где будут проводить мастер-классы для школьников и педагогов.

«Это будет гончарное дело, кузнечное и литейное дело, изготовление деревянной посуды на токарном станке, ткачество, приготовление хлеба. Здесь они увидят, поймут и прочувствуют, откуда берется и как создать тот или иной предмет древнерусского быта. Увидят, как из болотной руды рождается железо, а из железа — гвоздь или наконечник стрелы, как росток пшеницы превращается в хлеб, а ком глины становится кувшином»,

— поясняют авторы.

На базе Рудника Холмистый вблизи Миасса откроется индустриальный парк «Призрак горы Французской». На реализацию проекта из президентского фонда направят почти 1,4 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до конца сентября 2021 года.

«Парк создаст условия для безопасного отдыха туристов, позволит сохранить памятник культурного наследия и благоприятно скажется на экологическом балансе территории. В результате появится доступный туристический объект, который сможет приобщить широкий круг людей к истории индустриального освоения Урала и природе края»,

— говорится в описании.

Добавим, что более 700 тысяч рублей получит челябинское отделение Всероссийского общества инвалидов. Эти средства они смогут потратить на организацию туристических сборов для южноуральцев с ограниченными возможностями.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novye-turisticheskie-mesta-poyavyatsya-na-yuzhnom-urale-v-2021-godu/