О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 17 июня

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 24 человека с COVID-19, 13 пациентов лечатся амбулаторно, 2 в стационарах г.Челябинска.
Всего с 13.03.2020г. по 17.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1116 Постановлений об изоляции лицам, контактировавшим с больными или прибывшим из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находbтся 191 человек. Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1142 человек.
По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 3345 исследований.
Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России
http://mru71.fmbaros.ru/