2020-06-18YEKT10:01:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.06.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня четверг 18 июня 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 13 град. С

• атмосферное 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 67 %

• ветер Северо-Восточный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП , без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения:

Иртяшская 2,4,6,8,10,12,14, Семенова 2, 12-1п с 9 до окончания

Лермонтова 9, Гайдара 27-8п, Иртяшская 15-2п с 9 до 12 часов

Музрукова 41-1п, К Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

Строительная 56 с 11 до 14 часов

2. В сетях электро-снабжения :

Свердлова 9 с 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения:

Иртяшская 2,4,6,8,10,12,14, Семенова 2, 12-1п, Луначарского 21-1,2п с 9 до окончания

Лермонтова 9, Гайдара 27-8п, Иртяшская 15-2п, Победа 30 с 9 до 12 часов

Музрукова 41-1п, К Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

Луначарского 21-3п с 10 до 12 часов

Строительная 56 с 11 до 14 часов

Луначарского 21-4п с 14 до 16 часов

Внимание жителей Озерска.

В связи с ремонтными работами на перекрестке ул. Кыштымская – ул. Октябрьская не будет работать светофорный объект с 17.06.2020 г. до окончания работ.



Уважаемые жители Озерского городского округа!

С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования – на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.



Вниманию жителей округа!

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

· с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;

· с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 18 июня 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13°, в горах плюс 3-8°, днем плюс 15-20°, на юге до плюс 25°.

ОЯ: 18 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 169 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/43346/ alebedeva 2020-06-18YEKT10:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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