2020-06-18YEKT06:00:00 | Губерния Южный Урал примет участие в общероссийской минуте молчания Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









22 июня, в День памяти и скорби, одновременно по всей России объявляется минута молчания.В 12:15 по московскому времени южноуральцы вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, погибших в Великую Отечественную, – самую кровопролитную войну двадцатого века.На одну минуту по всей стране прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать предприятия (где это позволяет технологический цикл), на улицах остановится личный и общественный транспорт.«В эту минуту прозвучат особенные слова, обращенные к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому подвигу наших предков, совершенному во имя Победы, для всех нас, ныне живущих. В условиях ограничения проведения массовых мероприятий важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас», - говорят организаторы акции.Напомним, в апреле 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Согласно документу предлагается ежегодно проводить в этот день минуту молчания одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области22 июня, в День памяти и скорби, одновременно по всей России объявляется минута молчания.В 12:15 по московскому времени южноуральцы вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, погибших в Великую Отечественную, – самую кровопролитную войну двадцатого века.На одну минуту по всей стране прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать предприятия (где это позволяет технологический цикл), на улицах остановится личный и общественный транспорт.«В эту минуту прозвучат особенные слова, обращенные к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому подвигу наших предков, совершенному во имя Победы, для всех нас, ныне живущих. В условиях ограничения проведения массовых мероприятий важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас», - говорят организаторы акции.Напомним, в апреле 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Согласно документу предлагается ежегодно проводить в этот день минуту молчания одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. alebedeva 2020-06-18YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: День памяти и скорби

На форуме «УТРО-2017» пройдет День памяти и скорби

22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войн

22 июня памятный митинг состоится у Вечного огня

День памяти и скорби начался у Вечного огня {comments_news}