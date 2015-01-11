В Озерском городском округе назначен день выборов

Следует отметить, что в соответствии с Уставом округа срок полномочий депутатского корпуса составляет пять лет, и в этом году у нынешнего состава Собрания он истекает. Законодательством предусмотрено, что решение о назначении выборов принимается представительным органом местного самоуправления. День голосования для граждан России установлен единый – это второе воскресенье сентября, поэтому выборы депутатов Собрания Озерского городского округа были назначены на воскресенье,текущего года.В ходе сессии местные парламентарии наметили дату проведения публичных слушаний о Правилах благоустройства территории округа, которые должны состояться. Также с учётом рекомендаций публичных слушаний народные избранники утвердили отчёт об исполнении бюджета за 2019 год.Кроме того, для осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела на заседании были рассмотрены изменения в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории округа. Изменения касаются деятельности Общественного наблюдательного совета. В новой редакции документа наблюдательный совет будет создаваться администрацией в порядке, установленном решением Собрания депутатов, которое определяет основные задачи, функции, права и порядок его формирования.В соответствии с изменением федерального законодательства, которые были приняты в конце 2019 года, были внесены изменения в Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Озерского городского округа. Изменения нормативного характера позволят в полном объеме реализовать полномочия органов местного самоуправления по поддержке инвесторов.