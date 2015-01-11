2020-06-18YEKT12:00:00 | Губерния Итоги деятельности минэкономразвития Челябинской области в 2019 году рассмотрели на заседании профильного комитета ЗСО В ходе заседания министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева представила депутатам комплексный доклад по нескольким направлениям деятельности министерства в 2019 году.Блок работы регионального ведомства ведется в рамках исполнения областного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области. Субъектам МСП предоставляется финансовая, имущественная и информационная поддержка, оказывается помощь в реализации муниципальных программ развития бизнеса. «В 2019 году более 2 000 субъектов МСП получили финансовую поддержу на сумму более 18,9 млрд рублей в виде микрозаймов, банковских кредитов и поручительств по ним, субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и субсидий на муниципальном уровне, – рассказала Наталья Лугачева. – Помощь в виде льготной аренды имущества Челябинского инновационного бизнес-инкубатора оказана 61 предпринимателю, что повлекло за собой рост выручки резидентов этого центра по сравнению с 2018 годом на 50%, налоговых отчислений – на 23%. Предоставлено более 40 тысяч информационно-консультационных услуг, проведено порядка 280 образовательных мероприятий с общим числом участников 7,5 тыс. человек».В числе других ключевых итогов работы министр отметила деятельность Центра поддержки экспорта, созданного на базе Фонда развития предпринимательства – Территории Бизнеса. В 2019 году он оказал 700 услуг 318 субъектам МСП. Более 100 предпринимателей заключили экспортные контракты на общую сумму почти 27 млн долларов США.На поддержку экспорта также направлена работа и внешнеэкономического блока министерства. С целью развития внешних связей и продвижения региональной продукции на зарубежные рынки в 2019 году проведено более 100 международных мероприятий.«В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работа ведется как по поддержке экспорта товаров, так и услуг. Мы сформировали реестр экспортеров услуг Челябинской области и активно привлекали их к участию в международных мероприятиях. По данным Центрального Банка России, объем экспорта услуг из Челябинской области в 2019 году составил 354 млн долларов США, и мы здесь на 77% перевыполнили показатель, заложенный в региональном проекте», – прокомментировала Наталья Лугачева.Особое внимание депутатов министр обратила на результаты реализации в 2019 году Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года. На достижение ее целей «работало» 290 мероприятий, из которых более 86% выполнены.По направлению экономического развития, развития научно-информационной сферы, а также межрегиональных и внешнеэкономических связей разными органами исполнительной власти региона реализовывалось 85 мероприятий по 7 стратегическим приоритетам.«Первый год реализации стратегии показал, что получилось, а что нет. Причины проанализированы в каждом конкретном случае и учтены в нашей текущей работе. Существенные коррективы в нее сегодня вносит и коронавирус. Все это ляжет в основу соответствующих изменений в документы стратегического планирования. Тем не менее, основные направления и приоритеты, конечно же, будут сохранены», – подытожиламинистр.Депутаты Законодательного Собрания отметили необходимость усиления работы по улучшению таких показателей социально-экономического развития Челябинской области, как реальные располагаемые доходы населения, а также количество субъектов малого и среднего предпринимательства и доля занятого в этом секторе населения. AzAzA 2020-06-18YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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