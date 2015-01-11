2020-06-18YEKT15:00:00 | Губерния Челябинская область передает краснокнижного лебедя-шипуна Башкортостану Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области









Краснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии.«Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района местный житель нашел в огороде молодого лебедя, у которого было повреждено крыло, и он не мог взлететь, - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. - Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда «Спаси меня».До последнего времени лебедь-шипун проживал в приюте. Теперь ему предстоит переезд в Башкирию. Недавно в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера пришло письмо из Уфимского «Сада культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова». Директор парка рассказал, что в 2006 году по инициативе президента Республики Башкортостан в парк были завезены лебеди-шипуны. За эти годы редкие птицы, занесенные в республиканскую Красную книгу, полюбились горожанам, стали местной достопримечательностью. Однако один лебедь умер, и руководство готово принять у себя другого краснокнижного красавца. Птицам созданы все условия для комфортного проживания: летом они живут на озере, а зимой перебираются в специальный вольер. В штате парка есть работник по уходу за животными.Процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом министерства в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере. Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской областиКраснокнижного лебедя-шипуна передадут из Челябинской области в Башкирию. Птица с травмированным крылом поселится в саду культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова в Уфе, сообщает министерство экологии.«Осенью прошлого года в деревне Малая Ультрякова Аргаяшского района местный житель нашел в огороде молодого лебедя, у которого было повреждено крыло, и он не мог взлететь, - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области. - Лебедя забрали специалисты министерства экологии и разместили в приюте фонда «Спаси меня».До последнего времени лебедь-шипун проживал в приюте. Теперь ему предстоит переезд в Башкирию. Недавно в адрес губернатора Челябинской областипришло письмо из Уфимского «Сада культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова». Директор парка рассказал, что в 2006 году по инициативе президента Республики Башкортостан в парк были завезены лебеди-шипуны. За эти годы редкие птицы, занесенные в республиканскую Красную книгу, полюбились горожанам, стали местной достопримечательностью. Однако один лебедь умер, и руководство готово принять у себя другого краснокнижного красавца. Птицам созданы все условия для комфортного проживания: летом они живут на озере, а зимой перебираются в специальный вольер. В штате парка есть работник по уходу за животными.Процедура передачи лебедя новым опекунам была оформлена приказом министерства в соответствии с решением комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при правительстве Челябинской области. Лебедь-шипун обретет новый дом в парке, где будет находиться в естественной среде обитания, на большом озере. AzAzA 2020-06-18YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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