» О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 18 июня

18 июня зарегистрировано 4 новых случая COVID-19: 2 пациента находятся под медицинским наблюдением амбулаторно, 2 – госпитализированы в инфекционное отделение.

Всего в Озерском городском округе зарегистрировано 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 26 человек с COVID-19, 15 пациентов лечатся амбулаторно, 2 в стационарах г.Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровело 46 человек.

1 пациент умер (29 мая).

Под медицинским наблюдением находятся 179 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1161 человек.



Выполнено 3488 исследований, направленных на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа.

Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России