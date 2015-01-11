» В Кременкульском сельском поселении появилось умное освещение

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Компания «Ростелеком» в рамках энергосервисного контракта с администрацией Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района произвела замену 1387 устаревших уличных фонарей на энергоэффективные и провела модернизацию сетей наружного освещения. Теперь управлять светом на улицах 12 населенных пунктов можно через специально созданный web-интерфейс. Умное освещение меняется в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Ростелекома».Благодаря модернизации системы освещения размер экономии электроэнергии для Кременкульского сельского поселения должен составить не менее 7 млн кВт·ч. Принцип энергосервисного контракта позволил внедрить систему без затрат бюджетных средств региона. Компания «Ростелеком» выступила интегратором и инвестором проекта. Одним из преимуществ решения провайдера является наличие функции «Телеметрия», которая обеспечивает возможность беспроводного удаленного измерения показателей и их передачу с помощью канала цифровой мобильной сотовой связи стандарта GSM.«Благодаря механизму телеметрии появилась возможность удаленно через web-интерфейс запрашивать показатели энергопотребения, качества работы каждого источника освещения, регулировать включение и выключение отдельных точек, то есть, по сути, с мобильного телефона контролировать освещение поселков и деревень. В будущем система позволит муниципалитету экономить до 84% на оплате электроэнергии для освещения населенных пунктов», — прокомментировал глава Кременкульского сельского поселения Александр Глинкин.Современное освещение появилось в селе Кременкуль, поселках Вавиловец и Северный, деревнях Альмеева, Костыли, Малиновка и других малых населенных пунктах Сосновского района. Энергосберегающие фонари солнечного спектра объединены на базе умной аналитической системы управления наружным освещением. Настройки оборудования позволяют обеспечить мягкий равномерный свет и максимальную видимость даже в сумерки. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранит в архиве на протяжении трех лет.«Осветительные приборы разработки южноуральских специалистов защищены от атмосферных воздействий и обеспечивают равномерную освещенность спектром солнечного света, максимально комфортным для восприятия человеческого глаза. Отмечу, что предметом контракта является не закупка оборудования для освещения, а экономия и качество светового потока, которое оборудование обеспечивает. Система находится на нашей гарантии на срок действия контракта, для реализации этого проекта мы подобрали наиболее надежное и технологичное оборудование высокого класса», – рассказал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.«Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «умного города» с 2016 года. Инновационное освещение уже работает для более чем 500 000 жителей Копейска, Магнитогорска, Миньяра, Пласта, Сатки, Троицка. Тестовая зона умного уличного освещения установлена и в Челябинске.Видео освещения Кременкульского сельского поселения в ночное время доступно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/54Tm/5w2iakikU.