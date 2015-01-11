2020-06-19YEKT07:00:00 | Новости Городские новости В Метлино появится новая детская площадка 18 июня состоялась рабочая поездка в посёлок главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», депутата Заксобрания региона Михаила Похлебаева.



Вместе с депутатом Ольгой Хакимовой и начальником отдела администрации поселка Ларисой Кунакбаевой руководители побывали на одной из крупнейших улиц Береговой, где начался капитальный ремонт дорожного полотна. Как отметила Ольга Хакимова, эта улица является одной из магистральных, кроме того, в летнее время она используется как трасса для спортсменов-триатлонистов на соревнованиях областного и федерального уровней. В ходе встречи подтвердилось, что в ближайшее время начнется капитальный ремонт дороги Озерск- Метлино.



Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев также встретились с жителями поселка, которых волнуют насущные вопросы: содержание дворов в надлежащем состоянии, их благоустройство. Жители Метлино обратили внимание депутата Законодательного собрания на необходимость создания детской площадки во дворе по улице Мира, которая будет очень востребована малышами и их мамами.





Завершив поездку по поселку, глава округа подвел итог встречи:





– Хочется отметить, что в Метлино работает активная команда и живут неравнодушные люди. В развитие поселка за несколько лет вложены значительные средства: отремонтирован спортивный зал, созданы новые мастерские для местной школы. В прошлом году финансировался ремонт поселкового детского сада: капитально отремонтировали бассейн, поменяли окна. Беспрецедентные меры приняты по отношению к поселковым дорогам: уже идет ремонт Береговой и предстоит отремонтировать трассу от Озерска до Метлино. Мы всегда готовы поддерживать инициативы жителей поселка, их грамотно оформленные решения, их активность.





Михаил Похлебаев после общения с руководством поселка настроен оптимистично:





– Испытываю чувство оптимизма от того, что Ларисе Музафаровне и Ольге Владимировне как представителям власти небезразлична судьба и развитие Метлино. Им необходимо входить в различные программы по развитию поселка, я буду заниматься некоторыми вопросами. Отрадно, что здесь появилась управляющая компания, которая добросовестно относится к своим обязанностям. Думаю, наша совместная работа будет плодотворной. Что касается детской площадки, я принял решение, что в конце лета мы сделаем новую современную безопасную площадку для детей после того, как руководство поселка представит нам ее эскизы с учетом пожеланий жителей.















































































Вместе с депутатоми начальником отдела администрации поселкаруководители побывали на одной из крупнейших улиц Береговой, где начался капитальный ремонт дорожного полотна. Как отметила Ольга Хакимова, эта улица является одной из магистральных, кроме того, в летнее время она используется как трасса для спортсменов-триатлонистов на соревнованиях областного и федерального уровней. В ходе встречи подтвердилось, что в ближайшее время начнется капитальный ремонт дороги Озерск- Метлино.также встретились с жителями поселка, которых волнуют насущные вопросы: содержание дворов в надлежащем состоянии, их благоустройство. Жители Метлино обратили внимание депутата Законодательного собрания на необходимость создания детской площадки во дворе по улице Мира, которая будет очень востребована малышами и их мамами.Завершив поездку по поселку, глава округа подвел итог встречи:после общения с руководством поселка настроен оптимистично: AzAzA 2020-06-19YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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