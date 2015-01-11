2020-06-19YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Эдуард Будущев: «Причина заболеваемости коронавирусом в округе – обширные контакты между жителями» Главный санитарный врач по Озерскому городскому округу Челябинской области Эдуард Будущев продолжает отвечать на актуальные вопросы о распространении коронавирусной инфекции.









-Эдуард Борисович, расскажите о ситуации по заболеваемости коронавирусом в округе на сегодняшний день.





- На утро 19 июня в Озерском зарегистрировано 90 случаев заболевания COVID-19, 46 человек выздоровело. За последнюю неделю число заболевших выросло на 17 человек. Рост заболевания наблюдается по всей Челябинской области. На территории округа есть несколько основных причин заболеваемости: много «семейных» очагов, особенно в поселке Метлино. Причина – длительные контакты между большим числом родственников. Вторая причина роста связана с ослаблением в области режима повышенной готовности. Открылись магазины, парикмахерские и т.д. Повысилось число контактов по работе, среди знакомых, в целом повысилась активность населения. Еще одна причина заболеваемости – это люди, которые заразились в лечебных учреждениях Челябинска. Они проходили там лечение и стали контактными по коронавирусу. Я хотел бы еще раз обратить внимание жителей округа на максимальное снижение контактов. Если по различным причинам гражданин не может прервать лечение по жизненным показаниям – это понятно. Но между собой, между родственниками без особой необходимости контактировать не нужно. Необходимо поберечь пожилых людей – группу повышенного риска. К ним коронавирусная инфекция «прилипает» гораздо быстрее и легче, а болеют пожилые гораздо тяжелее.





- Считаете ли вы правильным решение руководства об отмене праздничных и памятных мероприятий 19, 22 и 24 июня?





-Любые массовые мероприятия не улучшают ситуацию. Поэтому, конечно, считаю это совершенно правильным решением.





- Как чаще всего выявляются новые случаи заражения коронавирусом?





Новые случаи заболевания ковидом выявляются в ходе тестирования так называемых критических групп населения или при медицинском обследовании людей с признаками коронавирусной инфекции. В первую очередь – это признаки ОРВИ и аносмия (потеря обоняния). К критическим группам населения относятся в первую очередь лица, контактные по коронавирусной инфекции, люди старше 65 лет с признаками ОРВИ и медицинские работники. Список таких групп шире, но указанные группы обследуются в первую очередь.





-Количество проводимых тестов на наличие коронавирусной инфекции растет или уменьшается?





- Количество исследований, безусловно, растет. На сегодняшний день вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии № 71 проведено 3488 тестов. Если говорить об уровне тестирования, эта величина составляет около 85-90 тестов в сутки на 100000 населения. Пока возможности лаборатории ограничены. В настоящее время благодаря помощи ФГУП ПО «Маяк» она оснащается новым, более производительным оборудованием.





- Некоторые жители округа полны решимости ехать на отдых в другие регионы, в «теплые края». Какие справки им нужны? Интересует также ваше мнение по поводу поездок озерчан в другие регионы.





- Начнем с того, что каждый субъект РФ вправе применять свои противоэпидемические меры. Мы не комментируем и не отслеживаем действия других регионов. По запросу жителей города санитарная служба выдает справки об отсутствии у жителя ЗАТО инфекционного заболевания, в данном случае. COVID-19. Выдача справок для отъезжающих в санатории, профилактории и другие медучреждения осуществляется за сутки до отъезда с понедельника по пятницу с 8:15 до 16:15 без перерыва по адресу: ул. Строительная, 2, каб. 21. Мое мнение по поводу поездок: сейчас желательно ограничить все путешествия и минимизировать контакты, поберечь себя и окружающих.





- Могут ли организации и предприятия проводить тестирование сотрудников за свой счет? И где проводятся подобные исследования?





- Да, в округе есть организации, которые пользуются услугами частных медицинских лабораторий. Естественно, эта услуга платная. Но для безопасности персонала это очень хорошая мера, чтобы работодатель был спокоен за здоровье своих сотрудников. Исследования проводят частные медцентры в Челябинске и Екатеринбурге.





От себя лично хочу добавить, вновь обратившись к жителям нашего округа. Призываю всех соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и сокращать контакты между людьми, чаще и тщательнее мыть руки. Это основные, по-настоящему работающие методы, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции.























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