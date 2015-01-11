2020-06-19YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Необходимость соблюдения масочного режима: официальная позиция В связи с введением режима повышенной готовности и масочного режима в социальных сетях и на озерских форумах часто задается один и тот же вопрос: «Вправе ли сотрудники магазина отказать мне в обслуживании, если я зашел без маски? Это законно?»





Комментарий дает начальник Управления экономики администрации округа Александр Жмайло:





- Для начала могу посоветовать и хозяевам магазинов, и покупателям в поиске ответа на данный вопрос пользоваться не мнением анонимных «экспертов», а официальной позицией, изложенной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) еще в конце мая 2020 года.





Позиция Роспотребнадзора состоит в следующем: такая профилактическая мера, как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного типа», имеет большое значение в системе проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения нового коронавируса.





Главами субъектов Российской Федерации, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается так называемый «масочный режим».





Понятие «масочный режим» используется в нормативных актах различного уровня уже довольно давно, оно стало употребляться значительно раньше периода распространения коронавируса. Так, например, о масочном режиме говорится в санитарно-эпидемиологических правилах СП.3.1.2.3117-13, принятых в 2013 году и устанавливающих общие для всех ОРВИ профилактические меры. Об использовании масок сказано и в свежих правилах СП.3.1.3597-20, утвержденных на 2020 год в целях профилактики коронавируса.





Однако, федеральные нормативные акты не поясняют, что конкретно представляет собой масочный режим. Учитывая, что полномочия по введению ограничительных мер переданы главам субъектов Российской Федерации, мы, жители Озерского городского округа, должны руководствоваться нормативными актами Челябинской области. В первую очередь, распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп.





Суть «масочного режима» в соответствии с этим распоряжением - обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов) и на транспорте.





Далее необходимо точно процитировать позицию Роспотребнадзора: «При наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным (обязательным – примечание редакции) предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности».





Поэтому работники магазинов имеют все основания для отказа в период действия ограничительных мероприятий в предоставлении услуг своим клиентам, не использующим в помещениях магазинов средства индивидуальной защиты - маски.





И, по мнению Роспотребнадзора, такие действия работников магазинов «не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи».





Важно помнить, что за нарушение обязательных предписаний государство «карает рублем». Так, покупатели без масок могут быть привлечены к ответственности по части по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По ней может быть назначен штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 50 тыс. рублей. Статья была введена в действие в апреле 2020 года и вводит административное наказание за нарушение обязательных правил поведения в период действия специального режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.





Под угрозой штрафа оказываются и магазины, обслуживающие покупателей, не соблюдающих масочный режим. Например, в Москве за два месяца почти 1,2 тыс. торговых предприятий оштрафованы на сумму от 76 до 206 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей.





Следует отметить, что торговые предприятия Озерского городского округа соблюдают все ограничительные требования, установленные распоряжением Правительства Челябинской области. К сожалению, того же нельзя сказать про некоторых покупателей.





Поэтому хочу обратиться к тем гражданам, кто намерен посетить магазин без маски: тем самым вы создаете угрозы не только собственному здоровью и здоровью окружающих вас людей, но и угрозы финансовому состоянию магазина, для которого в нынешних условиях каждый выписанный штраф может стать причиной банкротства.





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