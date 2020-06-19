О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 20 июня

20 июня зарегистрирован 1 новый случай COVID-19: пациент госпитализирован в инфекционное отделение.
Всего в Озерском городском округе зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 26 человек с COVID-19, 16 пациентов лечатся амбулаторно, 2 в стационарах г. Челябинска.
За весь период наблюдения выздоровело 48 человек.
1 пациент умер (29 мая).
Под медицинским наблюдением находятся 173 человека, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов РФ с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1199 человек.
Выполнено 3761 исследование, направленное на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа.
Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России
http://mru71.fmbaros.ru/